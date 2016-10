Universal Channel 22:55 bis 00:30 Komödie Immer Ärger mit Sergeant Bilko USA 1996 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Sgt. Bilko operiert in der Fahrzeugwerkstätte von Fort Baxter eine regelrechte Spielhölle. Der Colonel der Basis hat von alledem keinen blassen Schimmer, doch als Sgt. Bilkos Erzfeind Major Thorn unvermutet zur Inspektion kommt, schlagen andere Zeiten an. Der Rivale, der zudem Bilkos Dauerverlobte auszuspannen trachtet, hat nicht mit dem Einfallsreichtum und der Kameradschaft des Machine Shops gerechnet... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Steve Martin (Master Sergeant Ernest G. Bilko) Dan Aykroyd (Colonel John T. Hall) Phil Hartman (Major Colin Thorn) Glenne Headly (Rita Robbins) Daryl Mitchell (Pfc. Walter T. Holbrook) Max Casella (Spc. Dino Paparelli) Eric Edwards (Pvt. Duane Doberman) Originaltitel: Sgt. Bilko Regie: Jonathan Lynn Drehbuch: Andy Breckman Kamera: Peter Sova Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 6