National Geographic 10:15 bis 11:10 Dokumentation Die Geheimnisse des Christentums Gottes Krieger: Die Tempelritter USA 2005 2016-10-23 05:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Fast zwei Jahrhunderte waren die Tempelritter eine der mächtigsten Organisationen des Christentums - bis die Katholische Kirche den geheimnisvollen Orden 1312 als Ketzer und Teufelsanbeter verdammte. Doch die Legenden lebten weiter: Waren die Templer die Hüter des Heiligen Grals oder eines Geheimwissens über die direkten Nachfahren Jesu Christi? Entdeckten sie einhundert Jahre vor Kolumbus Amerika? NATIONAL GEOGRAPHIC erzählt die Geschichte hinter den Mythen und breitet ein historisches Panorama aus, das sich von den bescheidenen Anfängen im 12. Jahrhundert über die Hochzeit des Ordens bis zu seinem phantastischen Weiterleben in den Köpfen von Autoren und Filmemachern der Gegenwart erstreckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Secret Bible