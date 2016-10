National Geographic 02:40 bis 03:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Fatale Computer-Eingaben CDN 2011 2016-10-23 22:45 Stereo 16:9 HDTV Merken 19. Dezember 1997. SilkAir-Flug 185 befindet sich auf dem Weg von Jakarta zu seiner Heimatbasis in Singapur. Alles verläuft friedlich, doch über dem dichten Dschungel Indonesiens in rund 10.000 Metern Höhe kommt es plötzlich und ohne Vorwarnung zur Katastrophe: Die Boeing 737-300 fällt mit 97 Passagieren und sieben Besatzungsmitgliedern praktisch vertikal vom Himmel. Der Sturzflug dauert weniger als eine Minute, Sekunden vor dem Aufprall im Fluss Musi auf Sumatra bricht die Maschine entzwei. Keiner der 104 Menschen an Bord überlebt. Wie konnte es zu der Tragödie kommen? Im Laufe der Recherchen drängt sich den Ermittlern ein unfassbarer Verdacht auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 362 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 167 Min. Sieben

Thriller

ProSieben 00:40 bis 03:05

Seit 142 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:30

Seit 122 Min.