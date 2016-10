National Geographic 22:45 bis 23:35 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Vom Taifun verweht CDN 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken 31. Oktober 2000: Eine Boeing 747 der Singapore Airlines bereitet sich auf den Start vom Chiang-Kai-shek-Flughafen in Taipeh vor. Doch der Flug 006 steht unter keinem guten Stern: Ein verheerender Taifun droht in Kürze Taiwan zu erreichen - und der Crew bleiben nur wenige Minuten, um abzuheben und sich vor dem heraufziehenden Sturm in Sicherheit zu bringen. Doch auf der Startbahn verliert der Pilot plötzlich die Kontrolle über das Flugzeug. Die Maschine schwankt heftig hin und her und bricht schließlich auseinander. Überlebende verlassen panisch das brennende Wrack, doch 83 Passagiere kommen in den Flammen qualvoll ums Leben. "Mayday - Alarm im Cockpit" rekonstruiert die Katastrophe und ihre Ursachen - und kommt dabei zu einer erschütternden Schlussfolgerung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation