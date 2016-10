History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Der Alien-Code USA 2012 Stereo 16:9 Merken 1980 wurden drei junge Soldaten in einen britischen Wald geschickt, um dort seltsame Lichter zu untersuchen. Angeblich fanden sie ein Raumschiff unbekannter Herkunft. Einer der Männer behauptet, dass ihm per Telepathie ein binärer Code übermittelt wurde, als er das UFO berührte. Später schrieb er diesen Code auf und übersetzte ihn. Das Militär befahl den drei Soldaten allerdings, nie wieder über den Vorfall zu sprechen. Warum werden solche UFO-Begegnungen weiterhin geheim gehalten und was könnten sie über unsere Vergangenheit verraten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens