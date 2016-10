History 14:45 bis 15:30 Dokumentation Hangar 1 - Rätsel aus dem All Mysteriöse Polizeiberichte USA 2014 Stereo 16:9 Merken Im April 1966 entdecken zwei Ordnungshüter in Ohio ein herrenloses Auto. Als sie aussteigen, um es zu überprüfen, bemerken sie am Himmel ein leuchtendes Flugobjekt. Wird den Beamten mehr Glauben geschenkt als Zivilisten? Was konnten speziell Polizisten bisher über UFOs in Erfahrung bringen? Die Akten von MUFON, eine der größten US-Organisationen zur Erforschung von UFOs, bringen erstaunliche Hinweise zutage, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files Altersempfehlung: ab 12