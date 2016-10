TNT Comedy 00:55 bis 01:15 Comedyserie Younger IRL USA 2015 16:9 Merken Liza macht sich Gedanken, ob sie in Kürze mit Josh schlafen soll und holt sich Ratschläge bei Maggie. Da sie seit zwei Jahren keinen Sex hatte, glaubt sie, unbedingt Tipps zu brauchen. Im Büro versucht ihre Kollegin Kelsey indes, einen neuen großen Autor an Land zu ziehen und unter Vertrag zu nehmen. Lizas Chefin Diane möchte sich beim Online-Dating probieren und bittet ihre Assistentin um Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sutton Foster (Liza Miller) Debi Mazar (Maggie) Miriam Shor (Diana Trout) Nico Tortorella (Josh) Hilary Duff (Kelsey Peters) Paul Fitzgerald (David Miller) Thorbjørn Harr (Anton Bjornberg) Originaltitel: Younger Regie: Darren Star Drehbuch: Dottie Dartland Zicklin, Eric Zicklin Kamera: John Thomas Musik: Chris Alan Lee, Peter Nashel