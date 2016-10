TNT Comedy 10:35 bis 11:00 Comedyserie Keine Gnade für Dad Gib Gummi USA 2001 16:9 Merken Sean ist entsetzt: Er hat Brad, der zugleich Lilys Freund ist, zufällig dabei beobachtet, wie er Kondome gekauft hat. Natürlich will er die Sache nun klären und Brad die Leviten lesen, doch Claudia bittet ihn, sich aus der Sache herauszuhalten, denn sobald man Lily etwas verbietet, macht sie es aus Trotz. Als Brad Lily jedoch abends zu sich nach Hause einlädt, kennt Sean kein Halten mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: Peter Werner Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Bob Kushell Kamera: Victor Goss Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6