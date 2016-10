TNT Comedy 06:25 bis 07:05 Serien Girlfriends' Guide To Divorce Regel Nr. 21: Überlass' die Kindereien den Kindern USA 2014 16:9 Merken Nach einem katastrophalen Date mit Nate beschließt Abby, lieber mit dem jungen, gut aussehenden Will auszugehen. Während Lylas Mutter Annie nach Los Angeles reist, um ihre Tochter zu unterstützen, hat Phoebe spannende Neuigkeiten auf Lager. Jake soll auf die Kinder aufpassen, doch der Abend verläuft nicht ohne Probleme: Lilly haut ab und besucht ausgerechnet den gleichen Club wie ihre Mutter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Edelstein (Abby McCarthy) Beau Garrett (Phoebe) Necar Zadegan (Delia) Paul Adelstein (Jake) Janeane Garofalo (Lyla) Warren Christie (Will) Jessica Clark (Merete) Originaltitel: Girlfriend's Guide to Divorce Regie: David Katzenberg Drehbuch: Ed Roe Kamera: Scott Williams Musik: Robert Duncan, Layla Minoui