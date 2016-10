13th Street 22:55 bis 23:50 Krimiserie Law & Order Paris Der Spieler F 2008 Stereo 16:9 Merken Stéphane Colin (Yves Verhoeven) steckt in der Klemme: Er hat Schulden bei einem brutalen Kredithai, sein Vater weigert sich ihm zu helfen und seine Frau droht ihn zu verlassen. Als sie zusammen mit der gemeinsamen Tochter plötzlich verschwunden ist, wendet sich Stephanes Schwiegermutter an die Polizei. Revel (Vincent Perez) ist sich sicher, dass die beiden im Zusammenhang mit den Schulden entführt wurden. Tatsächlich erreichen die Familie exorbitante Lösegeldforderungen. Die Colins zahlen und Mutter und Tochter kehren nach Hause zurück. Von den Entführern fehlt jedoch zunächst jede Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Perez (Vincent Revel) Audrey Looten (Mélanie Rousseau) Laure Killing (Procureure Fontana) Yves Verhoeven (Stéphane Colin) Audrey Frison (Marine Colin) Christine Lemler (Sylvie Colin) Alain Choquet (Georges Colin) Originaltitel: Paris enquêtes criminelles Regie: Gérard Marx Drehbuch: Rene Balcer, Dick Wolf Kamera: Michel Mandero Musik: Sophia Morizet Altersempfehlung: ab 16