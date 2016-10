13th Street 20:13 bis 21:10 Krimiserie Law & Order Paris Das Komplott F 2008 Stereo 16:9 Merken Die wohlhabende Hotelbesitzerin Alice de Pommeuil ist mit der Männerwahl ihrer Tochter Bénédicte (Hélène Seuzaret) unzufrieden. Sie schafft es den Heiratskandidaten zu vertreiben und Bénédicte lässt sich von ihrem Vater Nathan trösten. Der erzählt ihr, dass seine Ex-Frau das Hotel verkaufen will, weil sie ihrer manisch-depressiven Tochter die Leitung nicht zutraut. Kurz darauf stirbt Alice an einer Überdosis Botox in ihrer Badewanne. Die Ermittler Mélanie (Audrey Looten) und Revel (Vincent Perez) sind sich sicher, dass Bénédicte ihre Mutter umgebracht hat. Aber wer könnte ihr geholfen haben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Perez (Vincent Revel) Audrey Looten (Mélanie Rousseau) Laure Killing (Procureure Fontana) Hélène Seuzaret (Bénédicte) Jean-Marc Coudert (Martial Jacquin) Laurent Claret (Nathan Dumesnil) Marie-France Mignal (Alice de Pommeuil) Originaltitel: Paris enquêtes criminelles Regie: Gérard Marx Drehbuch: Luc Bossi, Franck Ollivier Kamera: Michel Mandero Musik: Sophia Morizet