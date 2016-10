13th Street 16:15 bis 17:00 Krimiserie Criminal Minds Schrei aus der Vergangenheit USA 2015 Stereo 16:9 Merken In einer Kleinstadt nahe Los Angeles wurden zwei Frauen, die zuvor misshandelt worden waren, mit durchschnittener Kehle gefunden. Die Ermittler sind sich sicher, dass es sich bei dem Mörder um jemanden handelt, der als Kind ebenfalls misshandelt und als Erwachsener selbst zum Täter wurde. Unterdessen macht sich Kate Callahan (Jennifer Love Hewitt) große Sorgen um ihre Nichte Meg (Hailey Sole). Diese will sich mit einem Jungen treffen, den sie über das Internet kennengelernt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Hanelle Culpepper Drehbuch: Kimberly Ann Harrison Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16