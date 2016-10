13th Street 14:40 bis 15:30 Krimiserie Criminal Minds Tote Vögel USA 2015 Stereo 16:9 Merken Der frühere BAU-Special-Agent Jason Gideon (Mandy Patinkin) wurde erschossen in einer Hütte im Wald aufgefunden. Das BAU-Team geht davon aus, dass der Mord an dem Kollegen mit einem alten Fall zusammenhängt, der Rossi (Joe Mantegna) und Gideon schon vor vielen Jahren beschäftigt hatte. In dessen Mittelpunkt stand ein Frauenmörder, den die Polizei von Roanoke, Virginia, seit den späten 70er-Jahren nicht fassen kann und der jetzt wieder zugeschlagen zu haben scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Kirsten Vangsness, Erica Messer Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16