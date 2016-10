13th Street 12:25 bis 13:10 Krimiserie Criminal Minds Amelia Porter USA 2014 Stereo 16:9 Merken Das BAU-Team wird zu einem dreifachen Mord nach Salt Lake City in Utah gerufen. Während es zunächst so aussieht, als seien die Opfer völlig wahllos ausgesucht worden, kommen die Ermittler bald dahinter, dass es eine Verbindung zu einem alten Fall gibt. Zwei der Opfer bewohnten das Haus der seit zwölf Jahren flüchtigen Mörderin Amelia Porter (Avery Clyde). Sie hatte damals zusammen mit ihrem Freund Benton (Travis Caldwell) dessen Schwester getötet. Benton ist seit Kurzem wieder auf freiem Fuß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Alrick Riley Drehbuch: Jeff Davis, Sharon Lee-Watson Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini