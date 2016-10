Die afroamerikanische Lisa (Kerry Washington) und ihr weißer Ehemann Chris Mattson (Patrick Wilson) hatten geplant, ihr junges Eheglück im frisch bezogenen Traumhaus in Lakeview Terrace zu genießen. Stattdessen werden sie von ihrem Nachbarn, dem schwarzen Polizisten Abel Turner (Samuel L. Jackson), schikaniert. Der missbilligt Paare mit unterschiedlichen Hautfarben und schreckt vor keiner Gemeinheit zurück, um die beiden zu vertreiben. Von der örtlichen Polizei im Stich gelassen, beschließt Chris schließlich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. In Google-Kalender eintragen