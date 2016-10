Zee.One 19:50 bis 21:45 Komödie Doktor der Liebe IND 2014 Nach einer Vorlage von D.N. Mukherjee HDTV 20 40 60 80 100 Merken Plötzlich Prinzessin? Manju, die Mutter der jungen Ärztin Dr. Mili Chakravarti wünscht sich nichts Geringeres für ihre Tochter, die in ärmlichen Verhältnissen aufwachsen musste. Als Mili plötzlich als Physiotherapeutin an den Königshof bestellt wird, weil die Beine des Königs ihren Dienst verweigern, rückt der Traum in greifbare Nähe. Doch Mili trifft bei Hofe auf eine zutiefst steife und unglückliche Familie: Die Königin ist eine kalte, unnachgiebige Frau. Vikram, der Kronprinz, reagiert in sich gekehrt und abweisend. Seine Schwester würde am liebsten ihre Familie verlassen, um Schauspielerin zu werden. Und der König schließlich weigert sich standhaft, den Übungen nachzugehen, die Mili ihm auferlegt. Die quirlige junge Frau passt so gar nicht in das förmliche Umfeld. Doch sie ist fest entschlossen, ihre Aufgabe gut zu machen und sorgt dabei für einigen Wirbel im Palast. Dadurch fällt sie auch Thronfolger Vikram auf, der sich in die junge Ärztin verliebt - sehr zum Missfallen seiner Mutter, denn er ist längst einer anderen versprochen. Doch dann stößt Mili auf ein gut gehütetes, altes Geheimnis, das den Schlüssel zur Heilung dieser traurigen Familie bergen könnte... Etwas zum Lachen und zum Weinen, das ist das Geheimnis der ganz großen Märchengeschichten: "Aschenputtel" präsentiert sich hier im farbenprächtigen indischen Gewand. In den gläsernen Schuh schlüpft diesemal Bollywood-Prinzessin Sonam Kapoor, die einer alten Schauspiel-Dynastie entstammt: Sonams Vater ist der große Anil Kapoor, ihr Cousin Superstar Ranveer Singh. Auch in "Prem Ratan Dhan Payo", einem der erfolgreichsten Bollywood-Filme aller Zeiten, spielte Sonam an der Seite von Megastar Salman Khan eine Prinzessin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sonam Kapoor (Milli Chakravarty) Fawad Khan (Yuvraj Vikram Singh Rathore) Ratna Pathak (Nirmala Devi Rathore) Kiron Kher (Manju) Ashok Banthia (Ram Sevak) Amir Raza Hussain (Shekhar Singh Rathore) Originaltitel: Khoobsurat Regie: Shashanka Ghosh Drehbuch: Indira Bisht Musik: Sneha Khanwalkar, Simaab Sen Altersempfehlung: ab 6