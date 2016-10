Zee.One 10:25 bis 12:15 Actionfilm Entertainment IND 2014 Nach einer Vorlage von K. Subhash HDTV 20 40 60 80 100 Merken Akhil ist ein ziemlicher Pechvogel. Auch als Schauspieler hält er sich eher schlecht als recht über Wasser. Da lernt er die schöne Saakshi kennen - schon ist es um Akhil geschehen. Saakshi nimmt Akhils Heiratsantrag zwar an, doch ihr Vater will seine Zustimmung zu der Verbindung erst geben, wenn Akhil seiner Tochter finanzielle Sicherheit bieten kann. Geld muss her, und zwar schnell. Der Zufall hilft Akhil auf die Sprünge, als dieser herausfindet, dass er als Kind adoptiert wurde. Sein leiblicher Vater ist ein reicher Diamantenhändler, der kürzlich verstorben ist. Doch als Akhil erfreut das millionenschwere Erbe antreten will, muss er feststellen, dass sein Vater sein gesamtes Vermögen seinem Hund "Entertainment" hinterlassen hat. So kurz vor dem Ziel seiner Träume zum Scheitern verurteilt, schmiedet Akhil einen fiesen Plan. Doch er ist nicht der einzige, der es auf "Entertainment" abgesehen hat. Mit ihrer gut gelaunten Krimi-Komödie beweist das erfahrene Autoren-Duo Farhad - Sajid ("Dilwale", "Chennai Express"), dass es auch Regie führen kann. Nach Abschluss der Dreharbeiten wurden die im Film verwendeten Kostüme einer Tierschutzorganisation gespendet, die mit dem Erlös aus der Versteigerung der Kleidungsstücke eine Hilfskampagne für Straßenhunde finanzierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshay Kumar (Akhil Lokhande) Tamannaah Bhatia (Saakshi) Johnny Lever (Habibullah Shiekh) Prakash Raj (Karan) Sonu Sood (Arjun) Krishna Abhishek (Jugnoo) Mithun Chakraborty (Saakshi's Father) Originaltitel: Entertainment Regie: Sajid-Farhad Drehbuch: K. Subhash Kamera: Manoj Soni Musik: Sachin - Jigar Altersempfehlung: ab 6