Animal Planet 02:20 bis 03:05 Dokumentation Zoophobia - Wenn Tiere Angst machen USA 2011 Merken Expertin Dr. Robin Zasio muss diesmal alle Register ihres Könnens ziehen, um drei Patienten von ihren Phobien zu befreien. Da ist zunächst Shelly mit ihrer unendlich großen Angst vor Haien. Sie macht um jedes Gewässer einen großen Bogen, und selbst Schwimmen im Süßwasser ist für sie ein absolutes No-Go. Kurt dagegen ist zwar ein Bär von einem Mann, aber sobald eine summende Biene in seine Nähe kommt, rennt er panisch weg oder versteckt sich. Und wenn Tameeka einen Tausendfüßler im Flur sieht, ist der Horror so groß, dass sie keine zehn Pferde über die Türschwelle ihres eigenen Hauses bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Extreme Animal Phobia

