Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Gebissen! Wenn dir eine Stunde bleibt Puma-Attacke USA 2008 Jim Hamm und seine Frau sind begeisterte Wanderer und seit Jahren regelmäßig in den Bergen Kaliforniens unterwegs. Einer dieser idyllischen Ausflüge wird jedoch ganz plötzlich zum Horrortrip: Ein Puma, der sich unbemerkt an das Ehepaar herangeschlichen hat, attackiert den völlig unvorbereiteten Jim und reißt ihn zu Boden. Jim kämpft verzweifelt um sein Leben und spürt, wie seine Kräfte schwinden. Erst als seine Frau mit einem großen Ast auf das Tier einschlägt, lässt es von seinem schwer verletzten Opfer ab und verschwindet im Unterholz. Jim muss schnellstens in ein Krankenhaus, doch mitten in den Bergen scheint seine Rettung aussichtslos. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Weitere Themen dieser Folge sind: ein fataler Kobra-Biss und der Angriff eines Taipans in einem kalifornischen Lagerhaus. Das Gift dieser Schlangenart ist so stark, dass schon ein einziger Tropfen zwölf Menschen auf einmal töten könnte. Originaltitel: I Was Bitten