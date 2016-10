Kinowelt 05:00 bis 06:50 Thriller Half Light GB, D 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als ihr kleiner Sohn ertrinkt, gerät das Leben der erfolgreichen Schriftstellerin Rachel Carlson völlig aus den Fugen. Ihre Ehe zerbricht, sie kann nicht mehr schreiben und plagt sich mit Schuldgefühlen und einer tiefen Depression. Auf Rat ihrer besten Freundin zieht sie in ein abgelegenes Fischerdorf an der schottischen Küste. Hier will sie zur Ruhe kommen und endlich wieder schreiben. In dieser eigentümlich rauen Landschaft lernt sie den sympathischen Leuchtturmwärter Angus kennen. Er wird ihr enger Vertrauter. Durch Angus scheint sie die Vergangenheit endlich überwinden zu können, und nach anfänglichem Zögern lässt sie sich auf eine Liebschaft mit ihm ein. Doch immer wieder sieht sie Bilder ihres toten Kindes vor sich, das ihr geheimnisvolle Botschaften hinterlässt. Weitere Visionen kommen dazu und Rachel fällt es zunehmend schwerer, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden. Und dabei ahnt sie nicht, dass es nicht ihr Verstand ist, um den sie fürchten muss, sondern ihr Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Demi Moore (Rachel Carlson) Henry Ian Cusick (Brian) Nicholas Gleaves (Dr. Robert Freedman) Beans El-Balawi (Thomas Carlson) Kate Isitt (Sharon Winton) James Cosmo (Finlay Murray) Joanna Hole (Mary Murray) Originaltitel: Half Light Regie: Craig Rosenberg Drehbuch: Craig Rosenberg Kamera: Ashley Rowe Musik: Brett Rosenberg Altersempfehlung: ab 12