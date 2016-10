AXN 02:30 bis 03:00 Comedyserie House of Lies Lobet den Mammon! USA 2015 16:9 Merken Marty berät den CEO einer Fast-Food-Kette, was ihn in Konflikt mit Denna bringt. Roscoes Geschäft wird entlarvt, was seine Stellung in der Schule und seine Zukunft aufs Spiel setzt. Doug und Clyde reagieren sehr unterschiedlich auf die Tatsache, dass sie mit der gleichen Frau liiert sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Cheadle (Marty Kaan) Kristen Bell (Jeannie Van Der Hooven) Ben Schwartz (Clyde Oberholt) Josh Lawson (Doug Guggenheim) Donis Leonard Jr. (Roscoe Kaan) Glynn Turman (Jeremiah Kaan) Valorie Curry (Kelsey) Originaltitel: House of Lies Regie: Michael Lehmann Drehbuch: Wesley S. Nickerson III Kamera: Peter Levy Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16

