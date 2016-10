AXN 00:30 bis 01:00 Comedyserie House of Lies Wir sind nicht die Beatles USA 2015 16:9 Merken Als die neue Partnerschaft mit Ellis unter Spannungen zu platzen droht, brüten Marty und der Pod einen neuen Plan mit Gage Motors aus. Jeannie zieht ernsthaft ein attraktives Job-Angebot in Betracht. Roscoe schwänzt die Schule, um sich mit seinen neuen Freunden anderweitig zu vergnügen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Cheadle (Marty Kaan) Kristen Bell (Jeannie Van Der Hooven) Ben Schwartz (Clyde Oberholt) Josh Lawson (Doug Guggenheim) Donis Leonard Jr. (Roscoe Kaan) Glynn Turman (Jeremiah Kaan) Valorie Curry (Kelsey) Originaltitel: House of Lies Regie: John Dahl Drehbuch: Jessika Borsiczky Kamera: Peter Levy Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16