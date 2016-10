AXN 22:30 bis 23:00 Comedyserie House of Lies Folge: 38 Ich bin ein gottverdammter Skorpion USA 2015 16:9 Merken Marty stellt seinen Geschäftssinn unter Beweis, als er den Elektro-Auto -Mogul Ellis Hightower kennenlernt. Jeannie orchestriert eine zufällige Begegnung, die furchtbar schief geht. Marty wirft Jeannie vor, ein unehrlicher Mensch zu sein, woraufhin sie ein unangenehmes Geheimnis enthüllt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Cheadle (Marty Kaan) Kristen Bell (Jeannie Van Der Hooven) Ben Schwartz (Clyde Oberholt) Josh Lawson (Doug Guggenheim) Donis Leonard Jr. (Roscoe Kaan) Glynn Turman (Jeremiah Kaan) Dawn Olivieri (Monica Talbot) Originaltitel: House of Lies Regie: Daisy von Scherler Mayer Drehbuch: David Walpert Kamera: Peter Levy Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16