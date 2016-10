AXN 16:35 bis 17:30 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Fingerfarben-Picasso GB 2012 16:9 Merken Nicht nur mit Kunst lässt sich Geld verdienen, auch mit gefälschter Kunst kann man reich werden. Nachdem ein wertvoller Picasso gestohlen wurde, versucht das Hustle-Team, eine Fälschung des Bildes an den rücksichtslosen Kunsthändler Petre Sava zu verkaufen. Allerdings handelt es sich bei Sava um den ursprünglichen Besitzer des Originals... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Marc Warren (Danny Blue) Robert Glenister (Ash Morgan) Robert Vaughn (Albert Stroller) Jaime Murray (Stacie Monroe) Rob Jarvis (Eddie) Ashley Walters (Billy Bond) Originaltitel: Hustle Regie: Adrian Lester Drehbuch: Tony Jordan Musik: Magnus Fiennes Altersempfehlung: ab 16