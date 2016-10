Anthony Swofford meldet sich wie einst sein Großvater und sein Vater freiwillig zum Militär. Nach einer kurzen Grundausbildung, bei der er fast alle Illusionen verliert, die er bislang über das Leben in der Armee hatte, wird der junge Mann in den Zweiten Golfkrieg geschickt. Als Scharfschütze ist er mitten im Kriegsgeschehen und kann kaum begreifen, was täglich um ihn herum geschieht. In Google-Kalender eintragen