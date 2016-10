TNT Film 16:40 bis 18:05 Horrorfilm Critters 3 USA 1991 Nach einer Vorlage von Rupert Harvey, Barry Opper 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Critter sind zurück! Als die berüchtigten Wollknäuel mit den scharfen Zähnen über einen Wohnblock in L.A. herfallen und sich in die Mieter verbeißen, formiert Mr. Briggs, der Eigentümer des Hauses, den Widerstand. Die grausigen Igelmonster aus dem All ein für alle Mal zu vernichten ist keine leichte Aufgabe aber um zu überleben, ist die Menschheit allein auf Mr. Briggs angewiesen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aimee Brooks (Amelie) Leonardo DiCaprio (Josh) Don Opper (Charlie McFadden) John Calvin (Clifford) Christian Cousins (Johnny) Joseph Cousins (Johnny) Nina Axelrod (Betty Briggs) Originaltitel: Critters 3 Regie: Kristine Peterson Drehbuch: David J. Schow Kamera: Thomas L. Callaway Musik: David C. Williams Altersempfehlung: ab 16