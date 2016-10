Schauspieler: Doris Day (Margaret Garrison) Robert Morse (Waldo Zirrer) Terry-Thomas (Ladislaus Walichek) Patrick O'Neal (Peter Garrison) Lola Albright (Roberta Lane) Steve Allen (Radiosprecher) Jim Backus (Tru-Blue Lou)

Originaltitel: Where Were You When the Lights Went Out? Regie: Hy Averback Drehbuch: Everett Freeman, Karl Tunberg, Martin Melcher Kamera: Ellsworth Fredericks Musik: Dave Grusin Altersempfehlung: ab 12