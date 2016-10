TNT Film 06:00 bis 07:40 Komödie Geheimauftrag Hollywood USA 1981 Nach einer Vorlage von Fred Bauer, Pat Bradley 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein Agent des Geheimdienstes, ein Attentäter, eine Busladung japanischer Touristen, ein Talentsucher und mehr als 150 zwergenwüchsige Menschen, die die Munchkins im Zauberer von Oz spielen sollen, treffen im gleichen Hotel aufeinander. Es kommt, was kommen muss: das totale Chaos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chevy Chase (Bruce Thorpe) Carrie Fisher (Annie Clark) Eve Arden (Gräfin von Luchow) Joseph Maher (Graf von Luchow) Robert Donner (Luigi, Attentäter) Billy Barty (Otto Kriegling) Adam Arkin (Henry Hudson) Originaltitel: Under the Rainbow Regie: Steve Rash Drehbuch: Pat McCormick, Harry Hurwitz, Martin Smith, Pat Bradley, Fred Bauer Kamera: Frank Stanley Musik: Joe Renzetti