FOX 04:40 bis 05:05 Comedyserie How I Met Your Mother Platonisch USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Robin ist traurig, weil ihre Mutter nicht zur Hochzeit kommen kann. Barney sieht es als Herausforderung, Robin aufzuheitern, und die Freunde sprechen über seine Herausforderungen der Vergangenheit, besonders über eine, die dazu geführt hat, dass er heute mit Robin verlobt ist. Außerdem wird rückblickend erzählt, wie Ted sich bis vor Kurzem noch Hoffnungen auf eine Versöhnung mit Robin gemacht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Cristin Milioti (Mutter) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Bryan Cranston (Hammond Druthers) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: George Sloan Kamera: Chris LaFountaine Musik: John Swihart