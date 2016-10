FOX 02:50 bis 03:35 Mysteryserie The Walking Dead Nicht das Ende USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Friede in Alexandria währt nur kurz: Es bahnen sich bereits neue Probleme an. Doch die Bedrohung, der sich Rick und die Gruppe Überlebender diesmal stellen müssen, könnte eine Nummer zu groß sein. Wird es dennoch gelingen, die Gefahr abzuwenden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Michael E. Satrazemis Drehbuch: Matthew Negrete

