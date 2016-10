FOX 20:00 bis 21:00 Serien Ray Donovan Folge: 36 Bilder im Kopf USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach langem Zaudern beschließen Abby und Terry, Ray endlich reinen Wein bezüglich seiner Tochter einzuschenken. Ray nimmt die Neuigkeiten nicht gut auf; ihm brennt eine Sicherung durch und er sucht Bridget. In der Zwischenzeit sinnen die Minassians wegen Mickeys Verrat auf Rache. Ihr Vergeltungsschlag bringt allerdings nicht nur Rays Vater in große Gefahr, sondern die ganze Familie Donovan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liev Schreiber (Ray Donovan) Paula Malcomson (Abby Donovan) Jon Voight (Mickey Donovan) Eddie Marsan (Terry Donovan) Dash Mihok (Bunchy Donovan) Steven Bauer (Avi) Katherine Moenning (Lena) Originaltitel: Ray Donovan Regie: David Hollander Drehbuch: David Hollander, William Wheeler Kamera: Robert McLachlan Altersempfehlung: ab 18