FOX 08:35 bis 09:20 Krimiserie Navy CIS Kalte Spuren USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Gibbs und sein Team bearbeiten den Fall eines Serienkillers, der mehrere Biker ermordet und ihnen die Füße abgetrennt hat. Der Navy Corporal war von einem Drogenkartell mit den Morden beauftragt worden, um so den Händlerring in Washington zur Aufgabe zu zwingen. Am Schluss wurde er selbst auf diese Art und Weise getötet. Zur gleichen Zeit nimmt Abby mit McGee an einem Symposium in Mexiko teil, bei dem es um die kriminaltechnische Untersuchung ungelöster Fälle geht. Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Sean Murray (Timothy McGee) Cote De Pablo (Ziva David) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6