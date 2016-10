Nick 04:55 bis 05:20 Jugendserie iCarly Das Dreifach-Date USA 2008 Merken Gibby ist unsterblich in Shannon verliebt. Doch Shannon steht auf Freddie. Kurzerhand beschließen Sam und Carly, Gibby zu helfen und veranstalten eine Spielshow: Dabei soll Gibby unter drei Mädchen, deren Identität er nicht kennt, eins auswählen, mit dem er dann ein Date gewinnt. Sam und Carly versuchen alles, um Gibby mit Shannon zu verkuppeln, doch am Ende wählt Gibby ausgerechnet Carly. Jetzt ist guter Rat teuer? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miranda Cosgrove (Carly Shay) Jennette McCurdy (Sam Puckett) Nathan Kress (Freddie Benson) Jerry Trainor (Spencer Shay) Noah Munck (Gibby) Kristos Andrews (Band Member) Vince Deadrick Jr. (Val) Originaltitel: iCarly Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Andrew Hill Newman, Dan Schneider Musik: Michael Corcoran, Jason L. Mattia Altersempfehlung: ab 6