Nick 02:40 bis 03:05 Jugendserie Unfabulous Folge: 33 Hexenjagd USA 2007 Merken Jolene wird von der katholischen St. Agnes-Schule verwiesen und geht auf die Rocky Road. Hier hängt sie sich an Addie, mit der sie früher in einer Band gespielt hat. Allerdings geht sie Addie mit ihrer "Quietscheentchen-Fröhlichkeit" bald so sehr auf den Keks, dass Addie sie wieder loswerden will. Sie forscht im St. Agnes nach, was vorgefallen ist und findet heraus, dass Jolene das Schulmaskottchen geklaut haben soll. Als sie dies an der Rocky Road publik macht, ist Jolene dort unten durch und wird von allen links liegen gelassen. Addie ist über die "Hexenjagd" entsetzt, die sie entfesselt hat und zeigt ehrliche Reue - allerdings durchaus verfrüht, wie sich bald herausstellt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Addie Singer) Malese Jow (Geena Fabiano) Jordan Calloway (Zach Carter-Schwartz) Tadhg Kelly (Ben Singer) Emma Degerstedt (Maris Bingham) Chelsea Tavares (Cranberry St. Claire) Molly Hagan (Sue Singer) Originaltitel: Unfabulous Regie: Savage Steve Holland Drehbuch: Chris Nee, Matthew Negrete, Madellaine Paxson Musik: Michael Kotch, Jill Sobule Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 360 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 165 Min. Sieben

Thriller

ProSieben 00:40 bis 03:05

Seit 140 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:30

Seit 120 Min.