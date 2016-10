ATV 20:15 bis 22:00 Komödie Buddy D 2013 2016-10-26 11:15 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Eddie hat nur eines im Kopf: schnelle Autos, wilde Partys und hübsche Frauen. Daran ändert sich auch wenig als sein Vater stirbt und er von ihm die Leitung einer Energy-Drink-Firma übernimmt. Weiterhin wirft Eddie das Geld zum Fenster raus, bis das Unternehmen kurz vor der Pleite steht. Jetzt kann nur mehr ein Wunder helfen! Und das erscheint Eddie in Form von Buddy, der eines Abends in seinem Kleiderschrank auftaucht und behauptet, Eddies Schutzengel zu sein. Allerdings kann nur Eddie ihn sehen und so halten ihn seine Mitmenschen bald für ziemlich verrückt. Zu allem Überfluss lernt er auch noch die Krankenschwester Lisa kennen und muss sich zum ersten Mal mit echten Gefühlen herumschlagen ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Fehling (Eddie Weber) Michael Herbig (Buddy) Mina Tander (Lisa) Jann-Piet Puddu (Sammy) Christian Berkel (Martin) Daniel Zillmann (Hütte) Judith Hoersch (Babsi) Originaltitel: Buddy Regie: Michael Bully Herbig Drehbuch: Michael Bully Herbig Kamera: Torsten Breuer Musik: Ralf Wengenmayr Altersempfehlung: ab 6