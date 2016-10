ATV 00:45 bis 01:35 Krimiserie Criminal Minds Transformation USA 2016 Stereo Merken Rossi spricht sich mit seiner zweiten Ehefrau, Joys Mutter, aus. In Sacramento, Kalifornien, werden zwei weibliche Leichen im Wassertank eines Mietshauses gefunden, deren Gesichter grausam verstümmelt sind. Die BAU tappt ziemlich im Dunkeln, was die Motive des Täters angeht. Es stellt sich heraus, dass er die Toten umgezogen und ihnen die Haare gefärbt hat. Beide Frauen hatten als Prostituierte gearbeitet und waren früher drogenabhängig. Als eine dritte Leiche in einem abgedeckten Pool auftaucht, findet das Labor in ihrer aufgeschnittenen Wange Reste eines Implantats. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Carla Betz (Angie Katz) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Alec Smight Drehbuch: Haben Merker Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 12