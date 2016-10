ATV 22:55 bis 23:50 Krimiserie Gotham Tote spüren keine Kälte USA 2016 2016-10-22 03:10 Stereo Merken Der von den Medien als "Mr. Freeze" bezeichnete Victor Fries droht seine Spur des Verbrechens so lange fortzusetzen, bis das GCPD seine todkranke Frau aus der Untersuchungshaft entlässt. Als sich der Gesundheitszustand von Nora Fries verschlimmert, wird sie unter der Aufsicht von Dr. Leslie Thompkins nach Arkham verlegt. Jim befürchtet jedoch, dass dadurch das Leben seiner Verlobten in Gefahr geraten könnte. Gelingt es ihm und der Polizei, einen möglichen Angriff von Mr. Freeze aufzuhalten? Indessen wird Pinguin in Arkham durch den mysteriösen Leiter der Psychiatrie Hugo Strange einer Reihe von Tests ausgesetzt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Morena Baccarin (Leslie Thompkins) Sean Pertwee (Alfred Pennyworth) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) Erin Richards (Barbara Kean) Originaltitel: Gotham Regie: Eagle Egilsson Drehbuch: Seth Boston Kamera: Crescenzo G.P. Notarile Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 16