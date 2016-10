ATV 12:45 bis 13:35 Actionserie Longmire Wanted USA 2014 Stereo Merken Walt Longmire verfolgt eine neue Spur im Fall des Todes seiner Frau. Anhand einer überarbeiteten Theorie schränkt er den Kreis der Verdächtigen ein, die einen Junkie aus Denver für den Mord beauftragt haben könnten, um sich an dem Sheriff zu rächen. Während Walt nacheinander die drei Hauptverdächtigen ausfindig macht, zu denen auch der Verschwörungstheoretiker Chance Gilbert gehört, kümmert sich Vic um die Angelegenheiten im Sheriff-Department. Indessen überschreitet Branch die Schwelle des Gesetzes, um an Informationen über David Ridges zu kommen. Henry versucht mithilfe eines Steckbriefs den entflohenen Hector zu finden, da dieser seine Unschuld bezeugen könnte?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Taylor (Sheriff Walt Longmire) Katee Sackhoff (Victoria "Vic" Moretti) Lou Diamond Phillips (Henry Standing Bear) Bailey Chase (Branch Connally) Cassidy Freeman (Cady Longmire) Adam Bartley (The Ferg) Graham Greene (Malachi Strand) Originaltitel: Longmire Regie: Peter Weller Drehbuch: Tony Tost Kamera: Cameron Duncan Musik: David Shephard