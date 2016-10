ATV 2 19:00 bis 19:20 Magazin Highlights - Das Kulturmagazin Ein Schwank-Klassiker / Wie es wohl sein mag - / Justizkrimi nach wahrer Begebenheit A 2016 Stereo Merken Was passiert, wenn man einen normalen Abend mit Menschen verbringt und glaubt in einer psychiatrischen Anstalt zu sein? Die "Pension Schöller" gibt Antwort, erstmals ist das Erfolgsstück zwischen Wahnsinn, Irrsinn und gewöhnlichem Leben am Wiener Burgtheater zu sehen. In der Hauptrolle und im Interview: Roland Koch. Der Kaiser und die Oper Kaiser Franz Josef wird immer wieder als der Typ eines korrekten, unmusischen Beamten beschrieben. Neue vom Direktor des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde entdeckte Dokumente beweisen jetzt im Jahr seines 100. Todestages, dass der Kaiser ein Musik- , ja sogar ein leidenschaftlicher Opernfreund war. Wie es wohl sein mag - Im Theater im Zentrum steht derzeit "The Miracle Worker" am Programm. Die Inszenierung hat die berührende Lebensgeschichte der amerikanischen Schriftstellerin Helen Keller, die im Kleinkindalter erblindete und taub wurde, aber dank ihrer engagierten Lehrerein Anne Sullivan einen Weg der Kommunikation lernte und zu einer erfolgreichen Schriftstellerin wurde, zum Inhalt. Einfühlsam und mit großartiger Besetzung inszenierte Sandra Cervik das Stück, das in den USA bereits über 700 Mal am Broadway gespielt wurde. Es ist ihre zweite Regiearbeit für das Theater der Jugend! Justizkrimi nach wahrer Begebenheit Es gibt diese scheinbar unscheinbaren Filme, die sich im Gedächtnis des Publikums einprägen. Ein solcher ist "Im Namen meiner Tochter - der Fall Kalinka". Der französische Ausnahme-Schauspieler Daniel Auteuil spielt in diesem berührenden Justiz-Drama die Hauptrolle, seinen Gegenpart Sebastian Koch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Highlights - Das Kulturmagazin