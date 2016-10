ATV 2 12:45 bis 13:40 SciFi-Serie Sanctuary - Wächter der Kreaturen Metamorphose CDN, USA 2010 Stereo Merken Will traut seinen Augen nicht! Eine mysteriöse Veränderung geht offensichtlich mit seinem Körper vor sich. Er wird sich unaufhaltsam in einen Echse verwandeln, wenn nicht schnellstens ein Gegenmittel gefunden wird. Das Sanctuary-Team sucht fieberhaft nach einer Lösung, doch sie können nichts tun, um die Verwandlung zu stoppen. Dr. Magnus erkennt, dass es nur eine Möglichkeit gibt, Will zu retten: Sie kontaktiert Ranna Seneschal in der Hohlwelt doch auch sie kennt kein Heilmittel. Und die Uhr tickt unerbittlich?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Tapping (Dr. Helen Magnus) Robin Dunne (Dr. Will Zimmerman) Christopher Heyerdahl (Bigfoot) Ryan Robbins (Henry Foss) Agam Darshi (Kate Freelander) Originaltitel: Sanctuary Regie: Andy Mikita Drehbuch: Alan McCullough Kamera: Gordon Verheul Musik: Neil Parfitt Altersempfehlung: ab 12