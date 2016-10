ATV 2 02:10 bis 03:30 Actionfilm Enemies Closer - Gefährlich nah USA, CDN 2013 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige Navy SEAL Henry hat der Armee den Rücken gekehrt und arbeitet jetzt als Ranger in einem verlassenen Waldgebiet nahe der US-amerikanisch-kanadischen Grenze. Eines Abends dringt ein Mann namens Clay in seine Hütte ein und will Rache für seinen jüngeren Bruder nehmen, der unter Henrys Kommando bei einem Einsatz im Irakkrieg zu Tode kam. Die Auseinandersetzung nimmt eine unerwartete Wendung, als sie auf den gefährlichen Verbrecher Xander treffen, der auf der Suche nach einem abgestürzten Flugzeug mit einer großen Drogenlieferung ist. Nun müssen Henry und Clay zusammenarbeiten, um Xander und seine schwer bewaffneten Gefolgsleute aufzuhalten ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Xander) Tom Everett Scott (Henry) Orlando Jones (Clay) Linzey Cocker (Kayla) Christopher Robbie (Sanderson) Zahari Baharov (Saul) Dimo Alexiev (Morris) Originaltitel: Enemies Closer Regie: Peter Hyams Drehbuch: Eric Bromberg, James Bromberg Kamera: Peter Hyams Musik: Tony Morales Altersempfehlung: ab 16

