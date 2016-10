ATV 2 20:15 bis 22:25 Komödie Ein ehrenwerter Gentleman USA 1992 2016-10-22 00:05 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der charmante Kleinkriminelle Thomas Jefferson Johnson ist ein höchst erfolgreicher Geschäftsmann. Geschickt erpresst er in Florida wohlhabende Telefonsex-Kunden. Doch das richtig große Geld verspricht erst ein Posten als Abgeordneter in Washington. Der Lobbiysten-Sumpf der Hauptstadt ist das ideale Pflaster für den gewieften Gauner mit seinen flotten Sprüchen und dem charismatischen Politikerlächeln. Alles läuft nach Plan, bis er auf die attraktive und engagierte Celia trifft, die noch dazu grundehrlich ist und Thomas auf den Pfad der Tugend zurückführen will?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Thomas Jefferson Johnson) Lane Smith (Dick Dodge) Sheryl Lee Ralph (Miss Loretta) Joe Don Baker (Olaf Andersen) Victoria Rowell (Celia Kirby) Grant Shaud (Arthur Reinhardt) Kevin McCarthy (Terry Corrigan) Originaltitel: The Distinguished Gentleman Regie: Jonathan Lynn Drehbuch: Marty Kaplan Kamera: Gabriel Beristain Musik: Randy Edelman