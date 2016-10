ATV 2 16:40 bis 17:45 Dokusoap Guido sucht das Glück A 2016 2016-10-29 05:55 Stereo Merken Der 38-jährige Versicherungsvertreter Guido ist unglücklich mit seinem Dasein. Trister Alltag, keine Liebe, wenige Freunde und deshalb wenig Freude. Doch dies soll sich nun alles ändern, Guido möchte sein Leben umkrempeln, sich in neue Abenteuer stürzen und dabei das Glück suchen. Ein Kind von Traurigkeit ist Guido ja grundsätzliche nicht und mit Andi hat er auch einen Freund an seiner Seite, der ihm auf der Suche nach dem Glück mit Rat und Tat zur Seite steht. Da kann ja bei den kommenden Abenteuern nichts mehr schief gehen. Oder? In der ATV-Sendung "Nie wieder Single" stellte sich Guido letztes Jahr der Frauenwelt vor. Die Zuschauerherzen eroberte er mit seinen gewitzten Aussagen und vor allem den unglaublichen Tanzschritten im Sturm, doch in Sachen Liebe ging er leer aus. Dabei ist Guido mit mehr Selbstvertrauen als der Durchschnittsmensch ausgestattet, sieht sich nicht als "Brad Pitt oder Georg Clooney, sondern irgendwo dazwischen". Er ist weiters durchaus eloquent, hat immer eine Lebensweisheit parat und weiß auch seine italienische Mama stets an seiner Seite. Doch das ganz große Lebensglück hat Guido bis jetzt noch nicht gefunden. Und eine Partnerin, mit der er diese Glück dann teilen kann, fehlt ihm auch noch. Doch Guido wäre nicht Guido, würde er die Suche nicht einfach selbst in die Hand nehmen. Er stürzt sich ins Abenteuer Leben und ist sicher: Ein glücklicher Guido findet auch eine Frau. Zu allererst möchte er DJ werden, die Tanzflächen befeuern und eine ekstatische Meute vor sich haben. Dann nimmt er endlich den Führerschein in Angriff und überlegt gar die Anschaffung eines Ferraris. Auch das Fitness-Studio wird künftig nicht mehr nur von außen betrachtet, denn Sport macht glücklich und attraktiv. Und nachdem Glück das Einzige ist was sich vermehrt, wenn man es teilt, beschließt Guido seine einzigartigen Tanzmoves als professionellen Tanzkurs anzubieten. Mit seiner eigenwilligen Breakdance-Interpretation will er Glücksgefühle bei den Teilnehmer hervorrufen. Wird Guido mit diesem Weg glückselig und letztendlich auch die Frau finden, mit der er sein Glück teilen kann? Mit der Doku-Soap "Guido sucht das Glück" kann man das erleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Guido sucht das Glück