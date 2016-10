ATV 2 14:45 bis 15:40 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Fährtensucher CDN, USA 2008 2016-10-23 11:50 Stereo Merken McKay hat schon seit längerer Zeit ein Auge auf seine Kollegin Dr. Keller geworfen. Um sie zu beeindrucken, meldet sich McKay sogar in seiner Freizeit zu einer Mission. Er hofft, Jennifer bei der Arbeit auf dem Planeten näher zu kommen. Soweit der Plan, doch zu seinem Leidwesen begleitet auch Ronon die beiden. Doch nicht nur aus diesem Grund verläuft die Mission anders als erwartet, denn kurz nach der Ankunft auf dem Planeten wird Dr. Keller entführt. Ronon und McKay müssen ihren Streit beiseiteschaffen und wohl oder übel bei der Suche nach Jennifer zusammenarbeiten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) Mike Dopud (Kiryk) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: William Waring Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12