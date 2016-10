Österreich 1 23:03 bis 00:00 Musik Kunstradio - Radiokunst Radio Revolten - Internationales Radiokunst-Festival - Einblick 1 Merken Das Ö1 "Kunstradio" ist maßgeblich an dem internationalen Radiokunstfestival "Radio Revolte" beteiligt, das von 1. bis 30. Oktober in Halle/Saale stattfindet. Radiokunst als eigenständige Kunstform in ihrer Vielstimmigkeit zu präsentieren, ist Anliegen eines 30-tägigen Festivals, das im Oktober 2016 in Halle (Saale) stattfnden wird. 70 Künstler/innen aus 17 Ländern präsentieren aktuelle Radiokunst an 15 Orten der Stadt in Form von Ausstellungen, Installationen, Performances und Konzerten. On Air fndet das Festival auf der UKW-Frequenz 99,3 MHz statt. 35 über die Welt verteilte Radiostationen werden Teile der Radio Revolten in ihr Programm integrieren. In Google-Kalender eintragen