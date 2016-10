Österreich 1 19:30 bis 21:30 Sonstiges Aus dem Konzertsaal "Hollywood in Vienna" - "The Sound of Space" Merken "Hollywood in Vienna" lädt dieses Jahr zu einer unvergesslichen Konzert-Reise in die phantastischen Weiten von Raum und Zeit. Auf dem Programm stehen u.a. "2001: A Space Odyssey", "Interstellar", "Star Wars", "Star Trek", "Contact", "Unheimliche Begegnung der Dritten Art" oder "E.T.". A Tribute to Alexandre Desplat. Im zweiten Teil des Konzerts wird der Komponist des neuen "Star Wars - Rogue One" Films, der Oscar- und Golden Globe Gewinner Alexandre Desplat, mit dem "Max Steiner Award" geehrt. Seine atmosphärisch-stimmungsvollen Klangbilder aus u.a. "Harry Potter", "Twilight", "The King's Speech", "The Imitation Game" und "The Grand Budapest Hotel" lassen uns gleichsam durch das Universum schweben. In Google-Kalender eintragen Moderation: Eva Teimel Gäste: Gäste: Neue Wiener Stimmen, ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Keith Lockhart (Leitung)