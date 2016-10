Österreich 1 19:05 bis 19:30 Sonstiges Motive - Glauben und Zweifeln Ein Rückblick auf die Fragen und Themen der jüngsten Tage: Glaubenssachen und Welt(ein)sichten Türkisch in Wien / "Völkisch" - Kein harmloses Wort Merken Zwischen 250.000 und 300.000 türkisch-stämmige Musliminnen und Muslime leben Schätzungen zufolge in Österreich. Doch inwiefern sind sie tatsächlich hier auch mentalitätsmäßig angekommen? Die jüngsten Pro-Erdogan-Demonstrationen in Wien weisen deutlich auf eine nach wie vor starke Verbindung zu ihrem Herkunftsland, der Türkei, hin. Immer wieder müssen sich gerade türkisch-stämmige Muslime den Vorwurf der Abschottung gefallen lassen. Spätestens seitdem auch junge Muslime aus Österreich in den Dschihad nach Syrien und in den Irak aufgebrochen sind und eine Studie über Jugendliche in Wiener Jugendzentren eine erhöhte Anfälligkeit für islamistisches Gedankengut von männlichen Jugendlichen islamischer Herkunft erhoben hat, ist die muslimische Community insgesamt mit dem Thema Islam und Gewalt konfrontiert. Doch wie sehen das alles muslimische Familien selbst? Wie leben sie in Österreich? Und welche Rolle spielt der Islam für sie? Andreas Mittendorfer hat zwei türkisch-muslimische Familien in Wien besucht. In Google-Kalender eintragen Moderation: Martin Gross