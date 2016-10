Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik "Viva Verdi!" Verdi-Gala beim Lettischen Opern-Festival in Riga (2/2). Ausschnitte aus Giuseppe Verdis Oper "Il Trovatore", "Un ballo in maschera", "La forza del destino", "Don Carlo", "Otello" und "Aida" Merken "Viva Verdi!" Verdi-Gala beim Lettischen Opern-Festival in Riga (2/2). Ausschnitte aus Giuseppe Verdis Oper "Il Trovatore", "Un ballo in maschera", "La forza del destino", "Don Carlo", "Otello" und "Aida" In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Marina Rebeka, Egils Silins, Dinara Alieva, Vladislav Sulimsky, Liene Kinca, Hector Sandoval, Mzia Nioradze, Orchester der Lettischen National Oper, Janis Liepins (Leitung), Aleksandrs Vilumanis (Leitung), Martins Ozolins (Leitung)