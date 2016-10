Österreich 1 11:03 bis 12:56 Sonstiges Matinee In memoriam Sir Neville Marriner Dolby Digital Merken <bk>Felix Mendelssohn: "Die Hebriden", Ouvertüre op. 26<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie Es-Dur KV 543 (Julia Fischer, Violine; Academy of St. Martin-in-the-Fields) In Google-Kalender eintragen