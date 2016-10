Bayern 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges radioFeature In den Körper hinabsteigen. Reise zu einem fremden Ort Merken Der Körper - er ist uns so nah, und doch kennen wir ihn nicht. Zwar haben wir einen Körper, doch sind wir nicht der Körper. Heute existiert der menschliche Körper in einer spannenden und verstörenden Umbruchszeit. Einerseits wird um ihn ein Kult sondergleichen betrieben, andererseits glaubt die Welt, in der wir leben, dass körperliche Präsenz nicht vonnöten ist. Hört der Körper an seinen physischen Grenzen auf? Sind wir tatsächlich Eigentümer und Betreiber des Körpers? Ist der Körper ein Behälter, in dem wir selbst vorkommen wie die Pflanze im Topf? Schon lange wird im Körper kein eigenständiges "Subjekt" mehr gesehen; er gilt als Konstrukt kultureller und sprachlicher Praktiken. Der Körperkult scheint Antwort auf diese umfassende Entwertung zu sein. Betrachten wir uns im Spiegel, gehören wir zur Außenwelt; wenn wir aber fühlen oder uns etwas ausmalen, sind wir Teil unserer Innenwelt. Der Körper ist jene Natur, die wir selbst sind. Wir existieren also auf beiden Seiten dieser Grenze - der Haut. Wir sind intern und zugleich extern - etwa in Ekstase. Das Feature fragt nach dem Körper als eigenständiges Subjekt, als essentielle Leiblichkeit - jenseits der Biologie. Es sucht nach Spuren und Phänomen, die den Körper wieder in sein Recht setzen, denn nur mit dem Körper können wir Leben - erleben. Inkarniert sein - das bedeutet: bei etwas sein, in der Nähe sein. Hör dir deinen Körper an - das ist ein fremder Ort! In Google-Kalender eintragen